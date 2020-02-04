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"Мона Лиза" из кубиков Рубика уйдет с молотка

"Мона Лиза" из кубиков Рубика уйдет с молотка. Организаторы парижского аукциона рассчитывают выручить за работу французского художника Франка Сламы, известного под псевдонимом Invader ("Захватчик"), 150 тыс. евро. Всего в создании необычной копии картины Леонардо да Винчи он использовал 330 кубиков Рубика. Вот уже двадцать лет Слама украшает улицы десятков городов мира пиксельными мозаиками. Мировая известность пришла к художнику, когда он при помощи керамических плиток стал переносить на стены зданий изображения персонажей одной из самых популярных видеоигр конца 1970-х Space Invaders.

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