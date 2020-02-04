В Копенгагене стартовал ежегодный фестиваль света. Зимний датский город оживили яркие огни и цветные инсталляции десятков художников из разных стран. Ледовый павильон и озеро Тиволи - одного из старейших парков развлечений в мире - превратились в волшебную страну с гигантскими белоснежными лебедями, поющим фонтаном и освещенными каруселями. По небу блуждает зеленый лазер. Подсвечен и национальный парламент. В программе - вечеринки электронной музыки. Фестиваль проходит уже в третий раз и в этом году продлится до 23 февраля.