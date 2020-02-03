Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Великобритания

"Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски", - ксенофобия после "брексита"

Комментарии
 Марика Димитриади
"Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски", - ксенофобия после "брексита"
Авторское право
CopyrightTwitter/Anonymous
Размер текста Aa Aa

"Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски", - объявление с такими словами и заголовком "Счастливого брексита" появилось в жилом доме в английском городе Нориджа вскоре после "брексита".

"Теперь наша страна снова принадлежит самой себе, и здесь язык общения – это английский, на котором говорит королева", - написано в объявлении, которое было развешено на всех 15 этажах здания.

Авторы этого текста предложили жильцам на выбор два варианта: или подчиниться правилам, или уехать из страны. Они выразили надежду на то, что городской совет передаст освободившиеся квартиры британцам. "Мы сможем вернуться к нормальной жизни - такой, какой она была до того, как вы заразили этот некогда великий остров".

Объявлением заинтересовалась местная полиция. В городском совете также осудили авторов объявления: "Норидж всегда гордился своим гостеприимством, и мы не потерпим подобное поведение".

Власти заявили, что относятся к таким случаям очень серьезно, и призывают жителей сообщать о проявлениях ксенофобии в городской совет и в полицию.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.