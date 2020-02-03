"Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски", - ксенофобия после "брексита"

"Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски", - объявление с такими словами и заголовком "Счастливого брексита" появилось в жилом доме в английском городе Нориджа вскоре после "брексита".

"Теперь наша страна снова принадлежит самой себе, и здесь язык общения – это английский, на котором говорит королева", - написано в объявлении, которое было развешено на всех 15 этажах здания.

Авторы этого текста предложили жильцам на выбор два варианта: или подчиниться правилам, или уехать из страны. Они выразили надежду на то, что городской совет передаст освободившиеся квартиры британцам. "Мы сможем вернуться к нормальной жизни - такой, какой она была до того, как вы заразили этот некогда великий остров".

Объявлением заинтересовалась местная полиция. В городском совете также осудили авторов объявления: "Норидж всегда гордился своим гостеприимством, и мы не потерпим подобное поведение".

Власти заявили, что относятся к таким случаям очень серьезно, и призывают жителей сообщать о проявлениях ксенофобии в городской совет и в полицию.