Турецкие военные нанесли удары по позициям правительственной армии Сирии на фоне обострения вооружённого противостояния у города Идлиб. Анкара называет это ответом на обстрел своих военных и грозится продолжить операции против Дамаска. Сразу несколько арабских телеканалов сообщают о продвижении колонн турецких военных в район, где подразделения Дамска ведут активное наступление.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву не вмешиваться в этот конфликт. «Мы разбираемся не с вами, а с сирийским режимом. Не пытайтесь нам помешать», — заявил он, пообещав «и дальше наказывать» Дамаск за «убийство наших солдат».

В Анкаре говорят, что заранее предупредили Дамаск о передвижениях своих военных. В Российском центре примирения враждующих сторон настаивают, что турецкие подразделения случайно попали под огонь сирийской правительственной армии, когда та обстреливала позиции противников Башара Асада.

Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля т.г. без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее н.п. Серакаб. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии

По последним данным, в результате взаимных ударов погибли, по меньшей мере 6 турецких и 13 сирийских военнослужащих. Анкара направила колонны бронетехники к Идлибу, где правительственная армия проводит наступательные операции.