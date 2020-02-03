Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

ХСС запустил кампанию против ограничения скорости на автомагистралях

Комментарии
 Мария Горковская
euronews_icons_loading
ХСС запустил кампанию против ограничения скорости на автомагистралях
Авторское право
ZDF
Размер текста Aa Aa

Христианско-социальный союз в Баварии запустил кампанию против ограничения скорости на автомагистралях в пику своим партнерам по правящей коалиции. Только за первые два дня под петицией против реформы, на которой настаивает Социал-демократическая партия, подписались 10 тысяч жителей Германии. Так ХСС намерен положить конец правительственной "мании на запреты".

"Мы хотим доказать, что страна их больше не желает. Проблему можно решить за счет формирования у граждан чувства личной ответственности," - уверен генеральный секретарь ХСС Маркус Блюме.

Реформа поможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и сократить количество ДТП, настаивают, в то же время, ее сторонники.

"Свобода не заключается в том, чтобы ездить на высоких скоростях, а в том, чтобы чувствовать себя в безопасности. Те, кто разговаривал со спасателями, полицией, врачами, понимают, какие ужасные вещи происходят на дорогах", - отмечает Катрин Гёринг-Эккардт, глава фракции "зеленых" в парламенте.

Ранее крупнейший автомобильный клуб Германии ADAC заявил, что больше не возражает против установления предельного скоростного режима до 130 км/час. Поддерживают реформу 45% его членов.

Сейчас на 70% автобанов ФРГ ограничения отсутствуют.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.