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Испания

В Испании стало еще больше туристов

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 Ирина Александрова
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В Испании стало еще больше туристов
Авторское право
ASSOCIATED PRESS
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Число туристов, посещающих Испанию, растет и тратят путешественники в королевстве все больше денег. По этим параметрам Испания, как подтвердил, Национальный статистический институт, устанавливает и бьет свои же рекорды.

В минувшем году в целом более 83 миллионов иностранцев отдали предпочтение пиренейскому королевству. Общие расходы гостей за 12 месяцев превысили 92 миллиарда евро, что выше показателей 2018 года.

Больше всего туристов прибыло в Испанию из Великобритании - примерно 18 миллионов человек. Страну посетили 11 миллионов французов, столько же немцев и более миллиона россиян.

Самым популярным направлением стало автономное сообщество Каталония, куда наведался каждый четвертый путешественник. Любимыми местами туристов остаются Канарские и Балеарские острова, а так же Андалусия.

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