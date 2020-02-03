Аварийная посадка в Мадриде

Boeing 767 авиакомпании Air Canada успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Мадрида. После взлёта у машины, направлявшейся в Торонто, обнаружились неполадки. По предварительным данным, на разбеге лайнер потерял часть шасси, которая попала в двигатель, который пришлось остановить. Всего у B767 два двигателя, и самолёт может в случае неполадок лететь только на одном.

Лайнер несколько часов кружил в районе испанской столицы, вырабатывая топливо перед посадкой. В это время пилот истребителя испанских ВВС визуально оценивал повреждения снаружи "Боинга".

На борту, по данным информагентств, находились 128 пассажиров — никто из них не пострадал.