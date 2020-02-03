Россия готова депортировать больных иностранцев

Россия может депортировать иностранных граждан, пребывание которых на национальной территории создает угрозу здоровью населения. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании с заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, ссылаясь на статью 25.10 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Решение, как уточняется, может быть отменено, если иностранный гражданин отказался лечиться, но сам покинул страну, или вылечился от опасной болезни.

"Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем, - заявил Мишустин в частности. - Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин".

В понедельник власти Приморского края, имеющего общую границу с Китаем, ввели режим ЧС для защиты от проникновения коронавируса. Распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке председатель правительства подписал 30 января. За три дня работы эвакуационного коридора из КНР в Россию выехали 149 граждан.

Следующие автобусы отправятся 4 и 5 февраля от пунктов пропуска "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино". В настоящее время россиян, возвращающихся в Приморье со стороны Маньчжурии по выделенным коридорам, осматривают медики, проводятся лабораторные исследования. Граждане КНР с видом на жительство в РФ при пересечении границы будут проходить карантинные мероприятия в течение 14 дней.