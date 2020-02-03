Кто слушал короля

Король Филипп VI официально открыл сессию испанского парламента. По традиции обе палаты на первую сессию собираются вместе и слушают речь монарха.
В то же время около 50 депутатов из левых партий, а также сторонников независимости Каталонии и Страны Басков отказались участвовать в заседании. Они собрались вместо этого у стен парламента и обнародовали манифест под названием "У нас нет короля!".
Монархию они называют анахронизмом и наследием франкизма.
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