Кто слушал короля

Король Филипп VI официально открыл сессию испанского парламента. По традиции обе палаты на первую сессию собираются вместе и слушают речь монарха.

В то же время около 50 депутатов из левых партий, а также сторонников независимости Каталонии и Страны Басков отказались участвовать в заседании. Они собрались вместо этого у стен парламента и обнародовали манифест под названием "У нас нет короля!".

Монархию они называют анахронизмом и наследием франкизма.