Как семейная страсть превратилась в музей

100 лет назад прадеду Максима Губанова его друг, известный в царской России аптекарь Феррейн, привёз в подарок из Европы один из первых электрических утюгов. Так зародилась семейная страсть к коллекционированию, которая два года назад привела к созданию московского Музея утюга.

Сегодня в его экспозиции более полутора тысяч экспонатов, некоторые - абсолютный эксклюзив: "Внутрь засыпают раскаленные угли, ждут, тепло передается - можно гладить. Когда уголь внутри начинает тухнуть, чтобы его опять раздуть, таким утюгом махают, и за счет вентиляционных отверстий уголь опять раздувают", - рассказывает о такой редкости один из основателей музея и главный экскурсовод Максим Губанов.

Помимо всевозможных утюгов: паровых, угольных, газовых и электрических, в музее представлены предметы быта, костюмы и прочие антикварные экспонаты, датированные периодом от XV до середины XX веков. Основатели московского музея - члены Всемирной ассоциации коллекционеров утюгов. Здесь все друг друга знают, рассказывает директор музея Мария Новикова, и когда один из членов решает продать редкий экспонат, они узнают об этом первыми.

Посетители не скрывают очарования увиденным: "Все это очень интересно! Какие-то утюги напомнили мне мое детство, я видела такие у бабушки. Это всегда связь времен, и когда видишь то, что давно утеряно в твоем поколении, восхищает, что люди сохраняют и приумножают. Отсюда начинается коллекция", - делится впечатлениями Светлана Турецкая.

Помимо железных экспонатов, неотъемлемая часть экспозиции - рыжий кот Антоша.