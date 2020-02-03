В Лондоне снова "нападение на почве исламизма"

"Нападение на почве исламизма" - к такому выводу пришла лондонская полиция в воскресенье вечером, изучив все обстоятельства инцидента в Стретеме.

Первые сообщения о нападении мужчины с ножом на прохожих стали поступать около 14.00 часов по местному (17.00 по московскому времени). Преступник успел ранить двух человек: 40-летнего мужчину и 50-летнюю женщину, и был застрелен оперативно подоспевшей полицией.

Позже стало известно, что за 20-летним Судешом Амманом, осужденным в 2018 году за терроризм, следили: "Вооруженные офицеры, участвовавшие в контртеррористической операции по наблюдению за подозреваемым, следовали за ним по пятам. Они немедленно прибыли на место происшествия и застрелили подозреваемого", - уточнила Люси Д'Орси, заместитель помощника комиссара столичной полиции.

Наблюдатели отмечают сходство этого нападения в тихом районе на юге британской столицы и того, что было совершено 29 ноября прошлого года на Лондонском мосту. Снова действовал одиночка, отсидевший неполный срок за террористическую деятельность, снова его вооружением был нож и муляж взрывного устройства. Правда, на этот раз обошлось без жертв: все трое пострадавших (еще одна женщина была ранена осколками разбитого пулями стекла) чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей.

"За его спиной стояли несколько полицейских с нацеленными пистолетами, - рассказал очевидец Каркер Тахир, - они все кричали: "Стой, не двигайся!" Создавалось впечатление, что он был в шоке. А потом прозвучали два или три выстрела... В это месте собралось много людей, в том числе дети. В воскресенье на этой улице всегда большое скопление народу".

По информации британских СМИ, Судеш Амман был приговорен в декабре 2018-го к трем годам тюрьмы по 13 статьям, имеющим отношение к терроризму, но отсидел лишь половину срока.

В британском правительстве накануне заявили о пересмотре мер, применяемых к осужденным за терроризм: "Новые меры станут продолжением предпринятых ранее, - заявила Прити Пател, министр внутренних дел. - Речь идет об увеличении инвестиций в контртеррористическую полицию, о пересмотре условий лицензирования тех, кто борется с терроризмом, и о прекращении досрочного освобождения осужденных за терроризм".