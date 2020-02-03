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Германия

Налог на транзакции: Берлин и Вена разошлись во мнениях

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 Ирина Александрова
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Налог на транзакции: Берлин и Вена разошлись во мнениях
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Jens Meyer/ AP - Jens Meyer
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Канцлер Германии Ангела Меркель хотела бы придерживаться плана по введению нового налога на финансовые транзакции, несмотря на возражения Австрии. Об этом Меркель сообщила в Берлине после переговоров со своим коллегой главой австрийского кабинета Себастьяном Курцем. Помимо ФРГ инициативу поддерживает Франция и ряд других стран ЕС.

"Если вы обратите внимание на публичные обсуждения, касающиеся вопроса о налоге на финансовые транзакции, то увидите, что вроде бы все за это выступают и поддерживают. Однако, когда доходит до дела, до конкретики, число тех, кто принимает участие в дискуссии уменьшается". - отметила Меркль, подчеркнув, что нужно и дальше продолжать говорить на эту тему, в том числе и с Австрией.

В диалоге помимо Австрии, Германии и Франции принимают участие Бельгия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Словакия и Словения. Канцлер Австрии критикует инициативу по введению налога на транзакции, полагая что от этого нововведения пострадают мелкие инвесторы.

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