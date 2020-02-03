В Косове сформировано новое правительство

После нескольких месяцев переговоров между основными политическими силами, парламент частично признанного Косова избрал премьер-министра (им стал Альбин Курти) и утвердил состав правительства. Представляя свою программу, Курти сказал, что будет щадить бюджетные средства. Политик выразил намерение вести диалог с Белградом о нормализации отношений. Переговоры зашли в тупик после введения Приштиной стопроцентных пошлин на сербские товары.

"Я готов вести переговоры с Сербией. И у меня будет большая, профессиональная команда". - сообщил Курти. По его словам, новый кабинет министров будет работать над наказанием военных преступников, примет для этого необходимые законы, а также будет рассматривать факты "геноцида и агрессии" со стороны Сербии. "Компетентные учреждения на основании внутренних и международных законов подготовят иск в Международный суд ООН против Сербии за преступления, совершенные в Косове". - заявил Курти.

Сообщается, что новое правительство будет состоять из двух вице-премьеров и 15 министров, из которых шестеро представляют "Самоопределение", еще шестеро - Демократический союз Косова. Три министерских поста отводятся представителям национальных меньшинств.