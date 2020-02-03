Айова готовится к кокусам

Айова вновь задает тон американским президентским выборам. В понедельник здесь пройдут первые партийные собрания - кокусы, определяющие наиболее вероятных претендентов на пост главы Белого дома. За закрытыми дверями школ, церквей и даже частных домов тысячи активистов голосуют за делегатов от штата, которые поддержат того или иного кандидата на национальных съездах.

О своих намерениях не допустить переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок заявляют 11 демократов. Согласно последним соцопросам, наибольшие шансы попытаться это сделать у бывшего вице-президента Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса. Чуть менее популярны в Айове сенатор Элизабет Уоррен и экс-мэр индианского Саут-Бенда, бывший офицер военно-морской разведки Пит Буттиджич.

"Речь идет не совсем о выборах. Люди не просто приходят, когда им вздумается, чтобы заполнить бюллетень и сразу же уйти (как это происходит во время всеобщих выборов). Здесь все начинается ровно в семь вечера. Идет обсуждение, избиратели делятся на группы, которые поддерживают того или иного кандидата", - говорит Дэйв Петерсон, доктор политических наук из Университета науки и техники штата Айова.

Эксперты пристально следят именно за голосованием демократов. Республиканцы фактически уже выбрали своим кандидатом Дональда Трампа. Согласно данным проведенных опросов, ни один из его соперников не набирают у однопартийцев достаточной поддержки.

Активистам предстоит также проголосовать за местное руководство и отдельные партийные инициативы. Подведение итогов кокусов ожидается в ночь на 4 февраля.