Франция: 77 по Фаренгейту

Летнее солнце в начале февраля. По Франции прокатилась волна необычайно теплой погоды. Воздух на юго-западе страны прогрелся до 26,5 градусов по Цельсию. Пик "зимней жары" пришелся на выходные, чем с удовольствием воспользовались жители Перпиньяна и Монпелье. Как поясняют метеорологи, столь мягкие температуры обусловлены антициклоном, пришедшем из Марокко в Испанию, а затем во Францию. Купаться еще прохладно. Но почему бы не позагорать? На пляжах небольшого города Англет, на берегу Бискайского залива, многолюдно:

"Да это середина июля, так?"

"Настоящее удовольствие. Мы из Клермон-Феррана. Погода там тоже очень хорошая, снега нет. Но здесь просто идеально".

Нагревание планеты, отмечают эксперты, приводит к тому, что волны тепла (даже в зимний период) становятся все более частыми, и мы будем наблюдать скачки температуры, как на юге Франции.

"Как будто первый день весны. Это производит впечатление. Есть обеспокоенность насчет климата и пчёл. Но так хорошо!"

Между тем в самое ближайшее время ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, с 4 февраля во Франции установятся обычные зимние температуры, колеблющиеся от 5 градусов тепла на северо-западе до плюс 15-ти на юге страны.