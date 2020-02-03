Из Китая в европейский карантин

На фоне новостей о распространении коронавируса из Китая эвакуированы сотни граждан ЕС. В понедельник на военной базе недалеко от Рима разместили 56 репатриированных итальянцев. У них пока не обнаружили признаков заболевания, но, как и других европейцев, вывезенных из Китая, их ожидает двухнедельный карантин.

По словам главы кризисного центра МИД Италии Стефано Верреккьи, ещё одного итальянца сняли с рейса из-за симптомов простуды, которые могут свидетельствовать о наличии коронавируса. Результаты анализов ожидаются во вторник, тем временем итальянское посольство предоставило ему квартиру.

В карантинных центрах эвакуированные из Китая европейцы находятся под регулярным наблюдением врачей: задача медиков выявить носителей вируса за время инкубационного периода. Репатрианты должны подчиняться нескольким правилам безопасного поведения, прежде всего — носить маски в местах общего пользования.

По последним данным, в Китае новый коронавирус обнаружен более у 17 тыс. пациентов. Более 360 инфицированных умерли. В других странах выявлены десятки заболевших. В России официально подтверждено наличие вируса у двоих граждан Китая.