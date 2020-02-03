Только торговля или свободы тоже

Еврокомиссия опубликовала пакет директив, согласно которым должны будут идти переговоры о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом. Ключевая задача — за 11 месяцев подписать торговое соглашение. Брюссель готов предложить Лондону торговлю без пошлин и квот, но для ЕС важна справедливая конкуренция.

Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС:

"Что меня интересует, так это согласованность договорённостей. Очевидно, что если британская сторона ищет самый широкий доступ к к 450 миллионам европейских потребителей, то он будет предоставлен не просто так. Мы, конечно, за свободную торговлю, но и наивными мы не будем".

Борис Джонсон назвал образцом договор между ЕС и Канадой: беспошлинная торговля с правом таможенных проверок. Одно из ключевых требований Лондона — документ о торговле должен касаться только торговли, не затрагивая других аспектов.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Нет никакой необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле предусматривало принятие европейских правил в области конкуренции, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного, тем более речь не идёт о том, чтобы ЕС подстраивался под британские правила. Великобритания и без документальных обязательств придерживается высочайших стандартов, во многом даже лучших, чем у ЕС".

В Брюсселе же заявляют, что не позволят Лондону игнорировать одни ключевые свободы ЕС, сохранив другие: то есть Лондон не сможет закрыть границы для свободного передвижения людей, но в это же самое время сохранить свободное движение капиталов, товаров и услуг.