ВОЗ будет бороться с дезинформацией о коронавирусе

Всемирная Организация Здравоохранения запустила глобальную кампанию против дезинформации в связи с эпидемией коронавируса. ВОЗ заявляет, что будет сотрудничать с крупнейшими социальными сетями и предотвращать распространение фейковых новостей о болезни.

Борьбу с самим вирусом ведут уже многие страны, но пока этим усилиям не хватает международной координации и обмена данными.

Татьяна Голикова, зам.председателя правительства России:

"Наши специалисты работают в этом направлении. Китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся".

Уже имеющиеся результаты исследований свидетельствуют, что новый штамм мог попасть к человеку от животных в результате мутации.

Массимо Чиккоцци, эпидемиолог:

"Коронавирус передался человеку от летучих мышей. В человеке он немедленно спровоцировал эпидемию. Как он передался от летучих мышей? С помощью всего одной мутации, единственного изменения в одном протеине в каком-то участке огромного генома".

При этом скорость передачи коронавируса от человека к человеку сравнительно невысока; европейские врачи уверены, что эпидемии в Старом Свете вполне возможно избежать, если необходимые меры предпринять своевременно.

Андреа Аммон, Исполнительный директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний:

"Существует опасность выше средней, что число ввезённых случаев коронавируса в ЕС увеличится. Но если эти случаи вовремя будут отслежены, будут применены необходимые меры профилактики и контроля, особенно на уровне системы здравоохранения — то опасность дальнейшей передачи вируса от человека к человеку будет сведена к минимуму".

На прошлой неделе Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку коронавируса "чрезвычайной ситуацией" глобального масштаба.