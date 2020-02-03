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Китай

Коронавирус: торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

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 Мария Горковская
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Коронавирус: торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок
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В понедельник торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок более чем на 8%. После затянувшихся из-за вспышки коронавируса новогодних каникул рынки лихорадит.

Индекс Шанхайской фондовой биржи в начале торгов потерял 8,73% и опустился до 2716 пунктов. В минусовой зоне оказались котировки всех основных голубых фишек. Ключевой индикатор Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 9% до 9706 пунктов.

На фоне растущей неопределенности на рынке наибольшие убытки несут держатели активов, связанных с железнодорожным и воздушным транспортом, розничной торговлей, игорным бизнесом в Макао. Тем временем, растет спрос на акции фармацевтических компаний.

Из-за связанных с распространением эпидемии опасений аналогичные тенденции наблюдаются и в Японии. Основные показатели Токийской фондовой биржи снизились к окончанию утренней сессии более чем на 1%, достигнув трехмесячного минимума.

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