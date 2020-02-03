ООН призывает к мобилизации антиисламистских сил в Сахеле. С 2015 года в результате нападений джихадистов только в Буркина-Фасо погибли почти 800 человек. В ночь на воскресенье радикалы расстреляли 18 жителей деревни недалеко от Бани в провинции Сено на севере страны. За неделю до того еще 39 человек были убиты в провинции Сум.

Тысячи людей в страхе покидают свои дома. Ежедневно в лагере для беженцев Кая десятки новоприбывших.

"Когда говорят о Сахеле, речь всегда идет о террористах, мигрантах, по сути, о том, что угрожает Европе. Но настоящая проблема, требующая безотлагательных действий, здесь: здесь люди страдают и погибают, здесь женщин насилуют, здесь дети не могут ходить в школу. Необходимо вмешаться до того, как ситуация выйдет из-под контроля", - считает верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Справиться с ростом насилия уже несколько лет пытаются объединенные силы Группы пяти стран (G5) Сахеля, около 14 тысяч миротворцев ООН и французские военнослужащие - в рамках контртеррористической операции "Бархан". Париж уже заявил о намерении увеличить численность своего контингента до 5100 человек.

Только за 2019 год жертвами исламистов в Мали, Нигере и Буркина-Фасо стали 4 тысячи мирных жителей. Число перемещенных лиц превысило 600 тысяч.