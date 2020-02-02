Нашествие саранчи: Сомали объявляет режим ЧС

В связи с нашествием пустынной саранчи, правительство Сомали объявило в стране чрезвычайную ситуацию. "Саранча представляет угрозу для сельского хозяйства и будущего урожая. Мы должны приложить все усилия для защиты продовольственной безопасности, чтобы избежать кризиса" - говорится в заявлении кабинета. Введение ЧС позволяет властям использовать дополнительные фонды и ресурсы для борьбы с насекомыми.

Пустынной саранчой в Сомали поражены в первую очередь южные и западные районы. Согласно подсчетам специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, саранча уже уничтожила урожай на 70 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель в Сомали и восточных районах Эфиопии.

Столь крупного нашествия этих насекомых в Сомали не наблюдали последние 25 лет. От полчищ саранчи так же страдают Кения, Эфиопия. Для борьбы с саранчой на африканском континенте ООН выделила 15 миллионов долларов. Чтобы предотвратить катастрофу, указывают эксперты, необходимо немедленно найти 76 миллионов. По словам специалистов, если саранчу не остановить сейчас, к июню ее численность может возрасти в пятьсот раз.