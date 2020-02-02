Брюссель-Лондон: новая страница

"Брексит" состоялся, открыв для Брюсселя новую главу отношений с Великобританией - сейчас европейские политики заняты проработкой деталей будущего сотрудничества с Соединенным Королевством. Сторонам предстоит оформить новое соглашение, а пока оно не будет достигнуто, до конца этого года британцы продолжат применять европейские правила.

Накануне "брексита" президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. Он назвал "развод" с Великобританией историческим сигналом тревоги, который должен быть услышан по всей Европе.

Тем временем главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье, который возглавит делегацию ЕС и на новых переговорах с Соединенным Королевством, сформулировал поставленную перед ним цель - тесное экономическое партнерство, основанное на равных условиях.

В субботу в Португалии состоялся Саммит "Друзей сплоченности". В его работе приняли участие представители 17 государств-членов ЕС. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз должен как можно скорее достичь соглашения по европейскому бюджету на ближайшие семь лет после "брексита", с тем чтобы не навредить национальным экономикам и избежать институционального кризиса.