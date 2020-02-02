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"Государственным больницам Франции необходима срочная помощь!" Такой посыл адресовал властям республики медицинский персонал одного из парижский госпиталей. По словам демонстрантов, сотрудники среднего звена работают в экстремальных условиях. Нагрузка растет, людей не хватает. Многим приходится долго добираться до работы: зарплата не позволяет жить в Париже. "Я отслужил в государственной больнице менее двух лет, и я уже измотан. Да, на самом деле, близок к истощению". - рассказывает журналистам один из участников акции. "Система здравоохранения во Франции была примером для всего мира. Я не хочу, чтобы мы делали шаг назад" - говорит другой манифестант.

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