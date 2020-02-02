Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

Мигранты ждут своей участи

Комментарии
 Вероника Доваль
Мигранты ждут своей участи
Авторское право
.
Размер текста Aa Aa

Спасательное судно испанской некоммерческой организации Open Arms пришвартовалось в порту города Поццалло на Сицилии, получив соответствующее разрешение итальянских властей. На его борту находятся 363 мигранта, в том числе 98 несовершеннолетних.

Как сообщается, все беженцы были подняты на судно за последние несколько дней в ходе пяти спасательных операций, проведенных в Средиземном море у побережья Ливии. Они отправились в путь на небольших лодках при помощи контрабандистов. На данный момент местные власти не дали мигрантам разрешения сойти на берег. Известно, что лишь одного человека срочно госпитализировали в итальянскую больницу по состоянию здоровья. Остальных после осмотра врачей оставили на судне.

В последние несколько месяцев Италия позволяла таким судам высаживать спасенных мигрантов в своих портах при условии, что другие страны Европейского Союза согласятся принять и разместить у себя определенное количество беженцев.

На этот раз мигранты с судна Open Arms смогут ступить на итальянский берег только после того, как будет подписано официальное соглашение об их приеме с другими странами ЕС.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.