Наркотические средства, украшенный бриллантами кольт 45 знаменитого Эль Чапо и другие конфискованные у наркобаронов ценности и оружие собраны в необычном музее в Мехико, попасть в который могут далеко не все желающие. Экспозиция, на создание которой полицию "вдохновила" не прекращающаяся последние десятилетия война между наркокартелями с одной стороны и полицей - с другой, открылась в здании Национального Министерства Обороны Мексики. Посетить ее смогут только военные, сотрудники МВД, агенты служб безопасности и специально приглашенные журналисты.

Организаторы музея убеждены, что собранная коллекция поможет полиции и военным получить более подробную и конкретную информацию о том, с чем им предстоит бороться на улицах мексиканских городов.