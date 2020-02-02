Итальянские учёные поделятся штаммом

Учёные итальянского национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani смогли изолировать новый коронавирус. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что китайские учёные выделили штамм нового вируса ещё десять дней назад, но предоставили его другим странам. По его словам, открытие позволит исследовать механизм заболевания для развития методов лечения и завершения разработки вакцины.

"Изолировать вирус — значит получить больше возможностей для его изучения и понимания, мы сможем проводить испытания эффективных способов сдерживания распространения инфекции. Всей информацией мы в ближайшее время поделимся с международным сообществом".

Для борьбы с коронавирусом власти Китая мобилизовали 60 тысяч медицинских работников. Правительство планирует увеличить производство медицинских принадлежностей, защитных масок и костюмов, а также обратилось за помощью к странам Евросоюза.

А в университете Макао разработана запатентованная цифровая система для ускоренной диагностики — весь процесс по выявлению заболевания может быть завершен за полчаса.

Между тем в эпицентре распространения инфекции китайском городе Ухань завершилось строительство первой специализированной больницы для пациентов, заражённых коранавирусом. Она открывается в понедельник. рассчитана на 1000 пациентов и в ней будут работать 1400 военных медиков.