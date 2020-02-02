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США

День сурка: Фил предсказал американцам раннюю весну

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 Ирина Александрова
День сурка: Фил предсказал американцам раннюю весну
Авторское право
AP Photo/Gene J. Puskar - Gene J. Puskar
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Весна в нынешнем году наступит рано. Это - предсказание американского "народного метеоролога", сурка Фила из городка Панксатони, штат Пенсильвания. В присутствии тысяч туристов и местных жителей представители "Клуба сурка" извлекли пятикилограммового грызуна из норы и стали наблюдать за его поведением. Согласно поверью, если животное пугается своей тени и прячется, зима продлится еще шесть недель. Если же Фил не видит своей тени, жди раннюю весну.

Традиция определять приход весны, наблюдая за грызуном, пришла в Северную Америку с иммигрантами из Германии. Там роль предсказателя погоды выполнял барсук. В Пенсильвании барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка.

По данным Национальных центров информации об окружающей среде США, за последние десять лет прогнозы Фила сбылись в 40% случаев. День сурка отмечается в США второго февраля.

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