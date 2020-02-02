"Урсинада" для эвакуированных из Ухани французов

Кэрри-лё-Руэ недалеко от Марселя - столица Голубого побережья (есть такое во Франции наряду с Лазурным). Здесь жили известный французский комик Фернандель и певица Нина Симон, приезжал отдыхать и художник Сальвадор Дали.

Но больше всего город известен своей многолетней традицией: каждое воскресенье февраля здесь проходит "Урсинада" - фестиваль морских ежей. По данным местной мэрии, на него съезжаются тысячи гостей, в том числе и из других стран.

Всего в паре километров от набережной, где проходят основные мероприятия фестиваля, посреди хвойных лесов находится оздоровительный лагерь, который некоторые сейчас называют одним из самых опасных мест во Франции. 180 французских граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, проходят здесь двухнедельный карантин.

Жителей Карри-лё-Руэ это беспокоит:

"С одной стороны это наши соотечественники, и их нужно было вернуть. И это правда, что нам объяснили все "как" и "почему". Тем не менее нас это полностью не убеждает, потому что проблему во всей её полноте мы не знаем".

"Когда поступила первая информация, нам сказали, что мэр об этом ничего не знал. И, конечно, это вызвало беспокойство. Но что касается опасений о том, что мы все тут заразимся - то это чепуха, я в это не верю. Ну, а сейчас уже возникшая в связи с этим напряжённость спала".

Владельцы ресторанов в центре Карри-лё-Руэ решили помочь соотечественникам, находящимся в карантине и развеять панику. Чтобы находящиеся в оздоровительном лагере тоже смогли принять участие в "Урсинадах", им отправили корзины с местным лакомством - морскими ежами - в знак поддержки и открытости.

Мэр Карри-ле -Руэ Жан Монтаньяк уверен, что после того, как власти всё объяснили населению, никаких проблем не будет:

"Люди, живущие по соседству, выражали некоторую обеспокоенность. Но большинство населения Карри-лё-Руэ, живёт довольно далеко отсюда. И сейчас я спокоен. После всех данных мне разъяснений, после того, как я всё увидел на деле, я могу быть спокоен. Вдобавок ко всему мы ещё видим, как два раза в день врачи проверяют этих людей, чтобы выяснить, не появились ли у них какие- либо подозрительные симптомы в течение ночи или в течение дня".

Андрей Позняков, Euronews:

"На время карантина эвакуированным из Китая французам запрещено покидать территорию дома отдыха. Они находятся здесь под охраной жандармерии. Они могут выходить на улицу и гулять по карантинной зоне, но только в медицинских масках, - чтобы защитить себя и других".