Коронавирус: в Китае растёт число заболевших

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, к вечеру воскресенья составило 14 489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 24 странах, в том числе и в России. Всего в Европе подтверждены 25 случаев, в США —восемь. На Филиппинах из-за коронавируса скончался мужчина — это первая смерть вне территории Китая.

А на юге Франции приземлился второй рейс с эвакуированными из китайского города Ухань французами и гражданами 29 стран.

Самолёт встречал государственный секретарь Франции по вопросам защиты детей Адриан Таке:

"Мы, конечно же, самым тщательным образом следим за состоянием здоровья каждого эвакуированного. И всё организовано так, чтобы инфекция не распространялась, если она есть. Нет оснований волноваться".

Эвакуацию своих граждан из зоны распространения пневмонии проводят и другие государства. Все прибывающие должны пройти двухнедельный карантин. У двух человек, прилетевших в Германию, было выявлено заражение коронавирусом. Многие страны приостановили регулярное авиасообщение с Китаем.