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Германия

В Германии протестуют экоактивисты

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 Ирина Александрова
В Германии протестуют экоактивисты
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Euronews
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Немедленного отказа от использования ископаемых энергоносителей в Германии требуют местные экоактивисты. Около ста человек проникли на территорию новой электростанции Даттельн - 4. Манифестанты заняли два грузоподъемных крана, где разместили свои плакаты.

Экологи возмущены тем, что с одной стороны правительство планирует к 2038 году отказаться от угольной энергетики, с другой - ввести в эксплуатацию работающую на каменном угле Даттельн-4. В свою очередь власти утверждают, что эта электростанция является наиболее современной.

По словам представителя полиции, демонстранты своими действиями нарушили законодательство.

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