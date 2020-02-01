Будут ли судить Сальвини за мигрантов?

363 мигранта на борту спасательного судна Open Arms испанской неправительственной организации направляются в порт Поццало на Сицилии. МИД Италии дал "зелёный свет" для высадки людей после активации европейского механизма распределения мигрантов. Ранее Мальта трижды отказалась разрешить Open Arms пришвартоваться в её портах, и спасатели били тревогу:

"У нас осталось около 70 или 80 килограммов риса. И ещё есть кое-какие запасы, на которые можно протянуть двое суток на борту. А там, надеюсь, мы уже сможем выйти на берег".

Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини по-прежнему широко критикуется за то, что не позволил нескольким судам с мигрантами зайти в итальянские порты. В своём Twitter он написал, что вновь готов пойти под суд, так как, по его словам, "защищая свою страну, никого и ничего не боится".

Между тем суд Палермо запросил у Сената разрешение на судебное преследование Сальвини за то, что он задержал более 160 мигрантов в море в августе 2019 года, прежде чем они смогли пришвартоваться в Лампедузе. Ранее сенатская комиссия комиссия по иммунитету одобрила проведение расследования против сенатора и лидера "Лиги" за подобные действия в июле 2019 года.