Импичмент: итоговое голосование - 5 февраля

Сенат Конгресса США назначил на 5 февраля голосование по двум статьям обвинения - злоупотребление властью и препятствование правосудию - в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Накануне члены верхней палаты законодательного органа большинством голосов одобрили соответствующую резолюцию лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, заблокировав вызов на слушания новых свидетелей.

Демократы в Сенате попытались внести в документ ряд поправок и призывали республиканцев проголосовать за то, что они называют "честным процессом". Они настаивали на том, что оправдание Трампа без вызова свидетелей будет бессмысленным, поскольку станет результатом лже-процесса". Но все эти предложения были отклонены республиканским большинством.

Лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер: "Это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий, которые когда-либо переживал Сенат. Америка, к сожалению, еще вспомнит этот день, когда Сенат не выполнил свои обязанности".

После того, как Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президента, у здания Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне прошла манифестация протеста. Ее участники скандировали "Дональд Трамп виновен!" В руках они держали светящиеся таблички с надписями "Фальшивый суд".