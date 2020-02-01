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Франция

"Брексит" и мигранты в Кале

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 Ирина Шелудкова
"Брексит" и мигранты в Кале
Авторское право
AP
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"Брексит" пока ничего не меняет для сотен мигрантов, которые живут в палатках во французском Кале. На днях здесь вновь снесли стихийный лагерь. Люди хотят попасть в Великобританию в поисках лучшей жизни.

В конце января глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что в этом районе пограничный контроль для борьбы с незаконной миграцией будет усилен

Этот мужчина говорит, что приехал во францию из Кот-д'Ивуара: "Мы никаких перемен не почувствовали. Мы здесь живем в ужасных условиях и хотим попасть в Англию, потому что Франция не хочет нас принимать. Нам это надоело. Многие здесь подавали официальный запрос на представление убежища, но получили отказ, несмотря на то, что сделали все как полагается".

В прошлом году в проливе Ла-Манш французская полиция остановила 2800 мигрантов — в четыре раза больше, чем в 2018 году. Нелегальные перевозчики уверяли мигрантов в необходимости добраться до Великобритании до завершения процесса "брексита" и зачастую в лодках, рассчитанных на шесть человек, находились 15.

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