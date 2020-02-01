Риека — культурная столица Европы

Хорватский город Риека вступил в права культурной столицы Европы под девизом "порт многообразия". Это третий по величине город Хорватии с многовековой историей и крупнейший порт страны.

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца вручила мемориальную табличку мэру Риеки Войко Оберснелю.

В течении года здесь запланировано проведение свыше 600 мероприятий: выставки, концерты, экскурсии, оперные постановки, книжные ярмарки.

В подготовке программы приняли участие более 250 организаций из 40 стран.

Программа построена на трех темах — вода, труд и миграция, которые были выбраны организаторами в качестве символов, отображающих переплетение исторических эпох Риеки и жизни в современной Европе.