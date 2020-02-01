Коронавирус добрался до Испании

Первый случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, подтвержден в Испании. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Вирус обнаружили у одного из немецких туристов. Пациент находится на острове Гомера, входящем в состав Канарского архипелага.

Накануне стало известно, что новый китайский коронавирус впервые обнаружили у двух человек в Великобритании. Это члены одной семьи. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. В Лондон из Ухани вернулась группа эвакуированных британцев.

Тем временем американские власти подтвердили в стране седьмой случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Инфицированный находится в штате Калифорния, ранее он посещал китайский город Ухань.Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, еще один - в штате Вашингтон.

Сара Коди, санитарный врач округа Санта-Клара: "Сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний уведомил нас, что у жителя нашего округа подтверждено наличие нового коронавируса".

К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тысяч человек, зафиксировано 259 летальных исходов. Тем временем китайское правительство заявило, что рассчитывает на поддержку стран Евросоюза и надеется на ускорение поставок медицинских принадлежностей из Европы для борьбы с пневмонией, вызванной вирусом.