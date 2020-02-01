Коронавирус вызвал вспышку расизма

Из-за вспышки распространения коронавируса китайцы и выходцы из других стран Азии все чаще становятся мишенями дискриминации в Европе. Правозащитные организации сообщают о многочисленных инцидентах, происходящих в ресторанах, магазинах, общественном транспорте и даже в школах. А недавно на дверях бара в самом центре Рима появилась табличка на китайском языке: "Китайцам вход воспрещен".

Существует ли на самом деле в Италии и других странах ЕС расизм в отношении китайцев?

Марко Вонг, почетный председатель ассоциации Associna: "Да, он существует, - говорит глава ассоциации китайских иммигрантов второго поколения. - И он проявился с коронавирусом. Мы регистрируем множество инцидентов в ряде итальянских городов".

По словам Марко Вонга, в целом китайские иммигранты в Европе отличаются от других сообществ - многие их представители богаты, и это порой питает зависть коренных жителей.

Марко Вонг: "Развитие Китая, которое наблюдается в последнее время, добавляет к дискриминации экономический элемент: иногда начинается своего рода зависть".

Пока коронавирус заражает тела, вирус дискриминации - целые общества. Он распространяется как в социальных сетях, так и в реальной жизни, и, как отмечают эксперты, может негативно повлиять на привлекательность Европы для китайских туристов.