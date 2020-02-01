Аббас разрывает отношения с США и Израилем

Палестинский лидер Мухмуд Аббас объявил о прекращении всех отношений с США и Израилем. Такое заявление он сделал в субботу на экстренном заседании министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, добавив, что направил соответствующие уведомления премьер-министру Израиля и главе ЦРУ США.

"Мы сообщили, что впредь не будет никаких отношений с ними, включая взаимодействие в области безопасности, в свете их неприятия подписанных соглашений и норм международного права. Израильтяне должны нести ответственность как оккупирующая держава", - сказал Аббас, назвав предложенный США план по ближневосточному урегулированию "произраильским".

Протесты против проекта так называемой "сделки века", проходят не только в Палестинской автономии. В Иерусалиме, но также и в других городах на израильской территории протестует местное арабское население.

Ключевые положения своего плана президент США Дональд Трамп представил в Вашингтоне 28 января "Сделка века" предполагает взаимное признание двух государств, значительные обмены территориями, признание Иерусалима столицей еврейского государства, а палестинцам оставляет лишь пригород Абу-Дис Восточного Иерусалима.