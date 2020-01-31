"Стену Трампа" сдуло ветром

Сильные порывы ветра повалили часть так называемой «Стены Трампа» на границе США и Мексики. Из-за непогоды несколько элементов заграждения высотой девять метров упали на мексиканскую территорию. Это произошло примерно в 160 километрах к востоку от Сан-Диего.

Американские издания отмечают, что этот участок стены был установлен недавно — в основании конструкцию должны были залить бетоном. В итоге заграждение не выдержало уже первых сильных порывов ветра.

В погранслужбе США отмечают, что мексиканская полиция своевременно закрыла проезд по приграничной дороге. Стену начали ремонтировать. Произошедшее обещают обсудить с подрядчиком, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.