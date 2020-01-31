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мир

Помпео заверил Украину в непоколебимости поддержки США

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 Кнарик Хачатрян
Помпео заверил Украину в непоколебимости поддержки США
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"Поддержка США Украины непоколебима", - такое послание привёз в Киев госсекретарь США Майкл Помпео. В пятницу утром он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Одним из ключевых вопросов переговоров стала ситуация в Донбассе. Зеленский высоко оценил поддержку США в реформировании украинской армии, поставках оружия и техники.

"Соединённые Штаты Америки были, есть и будут нашим главным союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы высоко ценим усилия президлента Трампа в этом вопросе", - заявил по итогам встречи Зеленский. А на вопрос о том, не испортились ли отношения с США после начала импичмента Трампу, ответил, что отношения стали только лучше. Он сообщил, что уровень военной поддержки США Украине составляет 365 млн долларов.

"Мы продолжим финансовую помощь для обеспечения безопасности Украины", - пообещал Майк Помпео. А о Донбассе сказал: "Мы никогда не примем иного решения вопроса, кроме как возвращение полного украинского контроля над всей территорией".

Это первый визит Майка Помпео в Киев после вступления Зеленского в должность президента. Он проходит на фоне процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

В пятницу Сенат решает, стоит ли заслушивать свидетелей, которые могут пролить больше света на действия Трампа в отношении Украины. Расследование против Трампа началось в прошлом году после того, как стало известно о телефонном разговоре президентами США и Украины.

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