Тибетские монахи благословили и отпустили морскую черепаху в Атлантический океан. Сотни человек наблюдали за ритуальным освобождением рептилии на одном из островов архипелага Флорида-Кис на юго-востоке США.

70-килограммовую самку подобрали у берега в ноябре прошлого года. Она была не в состоянии плыть. Всему виной оказались паразиты. Ветеринары местной клиники, специализирующейся исключительно на черепашьих недугах, ее выхаживали целых три месяца.

"Мы помолились за обретшую свободу черепаху и за всех животных мира. Чтобы им не приходилось страдать, чтобы жизнь их была хорошей", - говорит Миньяк Ринпоче, монах.

С момента своего основания в 1989 году местная Черепашья клиника вылечила 1,5 тысячи пациентов. По данным американских исследователей, в результате изменения климата и человеческой деятельности около 60% видов этого пресмыкающегося находятся под угрозой вымирания или уже исчезли.