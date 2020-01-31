Убийство или самооборона: сёстрам Хачатурян хотят переквалифицировать обвинение

Генпрокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства", — прокомментировал адвокат выводы Генеральной прокуратуры.

Как указано в постановлении Гриня, сообщила, в свою очередь, ТАСС адвокат Мари Давтян, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, "что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими".

Сестер Крестину, Англелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления (27 июля 2018) им было 19, 18 и 17 лет соответственно. Во время допроса девушки признали вину. Следствие предъявило им обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пункт Ж части 2 статьи 105 УК РФ), наказание за которое предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. Адвокаты сестёр выстроили защиту на отрицании предварительного сговора и упоре на спонтанность их решения в условиях тяжёлого эмоционального состояния. Дело вызвало большой резонанс в обществе. В разных городах России проходили пикеты как в их защиту, так и с требованием посадить сестер Хачатурян.