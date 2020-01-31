Фёдор Смолов уезжает в Испанию

Испанский футбольный клуб "Сельта" подтвердила переход в свой стан нападающего "Локомотива" Федора Смолова. 29-летний футболист отправляется в Испанию на правах аренды с возможностью последующего выкупа его контракта клубом.

Смолов перешел в "Локомотив" в августе 2018 года из "Краснодара". В текущем сезоне нападающий отыграл 19 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса. Также на его счету 39 матчей за сборную России, в составе которой он забил 14 голов.

Что касается "Сельты", где в свое время играли россияне Валерий Карпин и Адександр Мостовой, то галисийский клуб в этом сезоне борется за выживание в Ла Лиге — на данный момент он занимает 18-е место, отставая от лидера "Реала" на 29 очков.