Новый смертоносный вирус связали с пивом Corona

Как появление и распространение нового коронавируса может быть связано с пивом Corona? По данным Google Trends, с 18 по 26 января популярность запроса corona beer virus выросла на 2300%. Также люди стали часто искать словосочетания — beer coronavirus (3200%) и beer virus (733%). В основном такие запросы поступали из англоязычных стран, в частности США. По одной из версий, связано это с опечаткой в запросе. Но это не помешало интернет-сообществу подхватить оригинальную версию для создания мемов.

Среди циркулирующих необычных версий о появлении и распространении коронавируса в интернете также значатся:

смертоносный вирус мог "сбежать" из лаборатории в китайском городе Ухань, причастной к разработке биологического оружия;

коронавирус передается через фрукты, в частности бананы;

вирус может передаваться через посылки с AliExpress.

Коронавирус нового вида зарегистрирован почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае, а также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Южной Корее, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Финляндии, Германии, Таиланде и Японии. По последним данным, зарегистрировано более 210 смертельных случаев, более 9700 человек заражены и проходят лечение.