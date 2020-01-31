Один человек погиб при обрушении стадиона в Петербурге

По меньшей мере один человек стал жертвой обрушения кровли спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Санкт-Петербурге. Об обнаружении погибшего рабочего сообщили в городском управлении МЧС. В ведомстве уверены, что опасности дальнейшего разрушения конструкций здания нет.

На видеозаписи обрушения, опубликованной изданием "Фонтанка.ру", видно, что в ходе демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал вместе с частью парапета.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры гибели человека

Как сообщала пресс-служба "СКА Арена" (проводит реконструкцию), в пятницу работники компании начали демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу.