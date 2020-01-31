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75-летие освобождения Освенцима

  • В польском Освенциме отметили 75-летие освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. На торжественные мероприятия прибыли около 200 бывших узников из разных стран мира, а также многочисленные делегации, около 30 из них возглавляли президенты, премьер-министры и монархи. 75-я годовщина освобождения Красной армией этого нацистского концлагеря началась с возложения венков у "Стены смерти", ближе к вечеру со сцены к собравшимся, среди которых были представители властей десятков стран, обратился президент Польши Анджей Дуда. После этого своими воспоминаниями и мыслями поделились бывшие узники. Затем в память о жертвах Холокоста были прочитаны молитвы и зажжены свечи у памятника погибшим.

В защиту конституции: миллионы индийцев выстроились в "живую цепь"

  • 7 миллионов человек выстроились в "живую цепь" протяженностью 620 км в штате Керала на Малабарском берегу на юго-западе Индии. Протестующие выступают против новой редакции закона о гражданстве, которая уже получила официальное одобрение. Документ предусматривает упрощенное представление индийского гражданства немусульманам из ряда соседних стран - Пакистана, Афганистана, Бангладеш - в случае их притеснений на родине. По мнению манифестантов, закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Протест был организован Левым демократическим фронтом.

Спасение оленя из бассейна

  • Полицейский города Лексингтон, штат Кентукки, США, вместе с вызвавшим его мужчиной спас оленя, который упал в бассейн частного дома и не смог выбраться самостоятельно. Житель небольшого населённого пункта, обнаружил парнокопытного гостя рано утром и обратился за помощью к полицейским. В ходе спасательной операции не оказывающий сопротивления олень был извлечён из водоёма. Затем зверь, почувствовав свободу, убежал в ближайший лес.

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