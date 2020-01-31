В Иордании, как и многих странах Ближнего Востока, после пятничной молитвы начались массовые акции протеста против "сделки века" — документа о палестино-израильском урегулировании, который предложил президент США Дональд Трамп.

В Палестинской администрации этот вариант отвергли сразу же. Махмуд Аббас назвал его "пощёчиной". Один из ключевых вопросов — Иерусалим, который по "плану Трампа" является единой и неделимой столицей Израиля.