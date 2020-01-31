Гонконг: очереди за масками

В Гонконге большие очереди выстраиваются у аптек и в аптечных отделах супермаркетов. Жители мегаполиса в огромных количествах закупают маски и марлевые повязки, несмотря на то, что врачи разных стран считают эти средства не самым лучшим способом защититься от коронавируса.

В Гонконге закрыты школы — по распоряжению администрации учёба возобновится не раньше 2 марта. В городе отмечены уже 12 случаев заболевания. В то же время власти Гонконга отказались полностью закрывать границу с материковым Китаем — во избежание тяжёлых экономических последствий.