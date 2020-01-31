Под звуки волынки с чувством выполненного долга: депутаты британской "Партии брексита" в пятницу покинули Европарламент. На их плакате написано даже не "брексит" ("выход"), а "брексодус" ("исход"). По словам депутата Энн Уайдком, "именно этого 17 миллионов британцев ждали многие годы".

Депутаты из Соединённого Королевства больше не смогут принимать участие в обсуждении и принятии решений общеевропейского характера, хотя формально на время переходного периода (до 31 декабря) страна всё ещё будет числиться в ЕС.