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Под звуки волынки с чувством выполненного долга: депутаты британской "Партии брексита" в пятницу покинули Европарламент. На их плакате написано даже не "брексит" ("выход"), а "брексодус" ("исход"). По словам депутата Энн Уайдком, "именно этого 17 миллионов британцев ждали многие годы".

Депутаты из Соединённого Королевства больше не смогут принимать участие в обсуждении и принятии решений общеевропейского характера, хотя формально на время переходного периода (до 31 декабря) страна всё ещё будет числиться в ЕС.

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