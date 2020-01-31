В день рождения русской водки - о "полугаре", "недогаре" и перегаре

Последний день января считается неформальным днем рождения русской водки.

Есть апокриф, что 155 лет назад в Петербурге Менделеев защитил диссертацию, положившую начало официальной крепости этого напитка. Однако это не совсем так.

Водка - это и символ русского радушия и гостеприимства (канцлер ФРГ К. Аденауэр на приеме в Кремле) AP Photo/Albert Gillhausen Albert Gillhausen

Свет на мифы и реальность специально для Euronews проливает историк русской кухниПавел Сюткин.

"В самом начале XIX-го века, при Александре I возникает этот прибор для определения качества дистиллята, просто мерная баночка, туда заливалось сырье, которое нужно было проверить, дальше оно нагревалось, примерно до 80 градусов, а затем поджигалось. Если содержимое выгорало наполовину, то это стали называть специальным термином - "полугар".

_Его крепость составляла 38,5°.

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__Если выгорало меньше, то есть, значит, содержимое было сильнее разбавлено водой, это называли "недогаром", если больше, то тогда результат называли "перегаром".\

Постепенно В России сейчас идет возврат к той практике производства водки из дистиллятов, этот метод был почти потерян при советской власти. Сегодня уже делают достаточно качественные напитки, и промышленность, и даже в домашних условиях", - заключает Павел Сюткин.

Водка - иногда пшеничная, иногда ржаная, иногда "Столичная", иногда "Московская", всегда русская, всегда -патриотичная, а иногда - военизированная, но всегда - только в разумных количествах!

Ваше здоровье!