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Газа

Протесты против "плана Трампа"

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 Павел Барсуков
Протесты против "плана Трампа"
Авторское право
AP - Adel Hana
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Более 50 человек пострадали в результате столкновений палестинцев с израильскими пограничниками и полицией. На палестинских территориях после пятничной молитвы тысячи человек вышли на акции протеста против "плана Трампа". Палестинцы называют "сделку века" заговором.

Одновременно с манифестациями палестинские боевики несколько раз обстреляли территорию Израиля из миномётов и ракетных установок.

Также массовые демонстрации против документа, предложенного президентом США, состоялись в ряде других стран, в том числе в Турции.

Реджеп Тайп Эрдоган, президент Турции:

"Сделка века — что за сделка? Это на самом деле проект оккупации. Судьбу Палестины не получится изменить, ни судьбу Палестины, ни судьбу Иерусалима. Я постоянно говорил и вновь повторю: Иерусалим — это наша красная черта".

Предложенный президентом США план мирного урегулирования в палестинской администрации отвергли сразу, заявив, что он составлен в интересах Израиля. Документ предполагает значительные обмены территориями, столицей еврейского государства по плану является "единый и неделимый Иерусалим", а столица Палестинского государства располагалась бы в Восточном Иерусалиме.

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