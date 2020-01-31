Протесты против "плана Трампа"

Более 50 человек пострадали в результате столкновений палестинцев с израильскими пограничниками и полицией. На палестинских территориях после пятничной молитвы тысячи человек вышли на акции протеста против "плана Трампа". Палестинцы называют "сделку века" заговором.

Одновременно с манифестациями палестинские боевики несколько раз обстреляли территорию Израиля из миномётов и ракетных установок.

Также массовые демонстрации против документа, предложенного президентом США, состоялись в ряде других стран, в том числе в Турции.

Реджеп Тайп Эрдоган, президент Турции:

"Сделка века — что за сделка? Это на самом деле проект оккупации. Судьбу Палестины не получится изменить, ни судьбу Палестины, ни судьбу Иерусалима. Я постоянно говорил и вновь повторю: Иерусалим — это наша красная черта".

Предложенный президентом США план мирного урегулирования в палестинской администрации отвергли сразу, заявив, что он составлен в интересах Израиля. Документ предполагает значительные обмены территориями, столицей еврейского государства по плану является "единый и неделимый Иерусалим", а столица Палестинского государства располагалась бы в Восточном Иерусалиме.